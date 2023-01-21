Анастасия Мишина: «Для меня в том сезоне короткая программа была тяжелее произвольно»

Фигуристка Анастасия Мишина, которая выступает в паре с Александром Галлямовым, оценила их выступление в короткой программе на Кубке Первого канала.

— 86 баллов за прокат. Это такая злость после чемпионата России?

— Наверно, нет. Это просто собранность после досадной ошибки. На чемпионате России коротка программа у нас была чистая. Для меня, наверно, в том сезоне короткая программа была тяжелее произвольной. В плане того, чтобы собраться и откатать без малейших ошибок. В этом сезоне, мне кажется, я немножко исправляюсь.

— Являетесь фанатом хоккея?

— Фанатом не являюсь, но на Олимпийских играх я, конечно, смотрела. Вживую не удавалось посмотреть, совпадали графики.