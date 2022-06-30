Загитова рассказала, что активно занимается благотворительностью

Чемпионка Олимпиады 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что активно занимается благотворительностью.

«Занимаюсь благотворительностью не только для животных. Это касается и детей в детских домах: отдаю игрушки, помогаю им финансово. Есть также один ребенок с онкологией, которому я регулярно жертвую деньги на лечение. Надеюсь на его выздоровление и что все будет хорошо», — цитирует RT Загитову.

С декабря 2019 года спортсменка не выходит на лед в официальных турнирах. Тогда она заняла шестое место в финале «Гран-при», а затем снялась с чемпионата России, объявив о приостановке карьеры.

На данный момент 20-летняя Загитова получает высшее образование, участвует в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», а также работала корреспондентом на Олимпийских играх в Пекине и ведущей телепередачи «Ледниковый период»