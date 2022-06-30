Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

30 июня, 23:28

Загитова рассказала, что активно занимается благотворительностью

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Чемпионка Олимпиады 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что активно занимается благотворительностью.

«Занимаюсь благотворительностью не только для животных. Это касается и детей в детских домах: отдаю игрушки, помогаю им финансово. Есть также один ребенок с онкологией, которому я регулярно жертвую деньги на лечение. Надеюсь на его выздоровление и что все будет хорошо», — цитирует RT Загитову.

С декабря 2019 года спортсменка не выходит на лед в официальных турнирах. Тогда она заняла шестое место в финале «Гран-при», а затем снялась с чемпионата России, объявив о приостановке карьеры.

На данный момент 20-летняя Загитова получает высшее образование, участвует в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», а также работала корреспондентом на Олимпийских играх в Пекине и ведущей телепередачи «Ледниковый период»

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1020890-zagitova-figurnoe-katanie
Фигурное катание
Алина Загитова
1
1
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
Дзагоева зовут в «Аланию», Урунов собрался в «Химки», а ЦСКА нашел опорника из сборной Чили. Главные трансферные слухи РПЛ 30 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристы Дэвис и Смолкин продолжат выступления за сборную России

Фигуристка Загитова назвала три любимых бренда одежды
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости