«Мои хорошенькие». Алина Загитова показала медали с чемпионата мира 2019 года
Алина Загитова показала свои медали с чемпионата мира-2019
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале показала свои медали, завоеванные в 2019 году на чемпионате мира в Сайтаме.
«Мои медали тут лежат. С короткой программы, с произвольной и общая. Мои хорошенькие тут лежат», — написала Загитова.
Тогда спортсменка выиграла короткую и произвольную программы, завоевав золото. Загитова стала первой одиночницей из России, которая победила на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.
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