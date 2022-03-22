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Сегодня, 17:50

«Мои хорошенькие». Алина Загитова показала медали с чемпионата мира 2019 года

Алина Загитова показала свои медали с чемпионата мира-2019
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале показала свои медали, завоеванные в 2019 году на чемпионате мира в Сайтаме.

«Мои медали тут лежат. С короткой программы, с произвольной и общая. Мои хорошенькие тут лежат», — написала Загитова.

Тогда спортсменка выиграла короткую и произвольную программы, завоевав золото. Загитова стала первой одиночницей из России, которая победила на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.

Алина Загитова
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