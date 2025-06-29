Загитова поблагодарила зрителей, посетивших ее шоу «Ассоль»: «Вы — двигатель нашего развития»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась со словами благодарности к зрителям, посетившим ее ледовое шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге.

Премьера рок-мюзикла состоялась 27 июня. На следующий день прошло еще два показа шоу.

«Я все еще не могу прийти в себя — это было круто! Три солд-аута, ваши аплодисменты, ваша поддержка очень заряжают нас на новые вершины. Хочется сказать большое спасибо Петербургу и не только, потому что к нам приезжали люди со всех уголков нашей страны, люди из Китая. Огромное вам спасибо! Для нас это очень важно. Вы — двигатель нашего развития. Верьте в себя, не останавливайтесь, и все у вас будет супер!» — сказала Загитова в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

Рок-мюзикл был поставлен по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса». В нем в частности выступили серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Медведева, Владимир Морозов и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.