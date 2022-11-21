Алена Косторная: «Пять приземленных четверных или олимпийское золото? Здоровые конечности»

Косторная рассказала о своем отношении к рекорду Трусовой по четверным прыжками

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она рассказала о своем отношении к рекорду Александры Трусовой по четверным прыжками, установленному на Играх-2022.

— Анализировала выступление Трусовой на Олимпиаде в Пекине? Если бы Саша не поставила тройной аксель в короткой программе и не упала бы, то...

— Знаю, что Саша от него не отказалась бы. Ее не переубедить. Если она так сказала, то она это сделает.

— Если бы она тогда не упала, то могла бы выиграть?

— Могла. Мы в какой-то степени бараны. Если мы хотим, то мы это сделаем. Вне зависимости от того, что нам скажут. Саше нужно было прыгать тройной аксель, она пошла его прыгать.

— Было такое, что ее упрашивали?

— Думаю, что да. Да и Саша сама все понимала, но ей нужен был сложный контент. Это ее фишка.

— Что бы ты выбрала: пять приземленных четверных или олимпийское золото?

— Здоровые конечности.

— Кто-то может повторить рекорд Саши Трусовой?

— Может быть, но я не знаю кто. Не исключено, что и не сделают.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова заняла второе место в женском одиночном катании, уступив лишь другой россиянке, Анне Щербаковой. На Играх Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, три из них — чисто.