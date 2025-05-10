Косторная — о гендер-пати: «Этот день стал одним из самых ярких и трогательных событий в жизни»

Фигуристка Алена Косторная назвала гендер-пати одним из самых ярких и трогательных событий в жизни.

3 мая Косторная и ее муж Георгий Куница провели мероприятие, на котором узнали пол будущего ребенка. У пары родится сын.

«Когда мы задумались о проведении гендер-пати, честно говоря, очень волновались. Нам хотелось, чтобы этот день был особенным, трогательным и запомнился навсегда. Тот самый важный момент был для нас невероятно эмоциональным. Все было организовано и спланировано до мелочей. Этот день стал одним из самых ярких и трогательных событий в нашей жизни», — написала спортсменка в своих соцсетях, поблагодарив организаторов мероприятия.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала «Гран-при ISU» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России в одиночном катании. В конце 2022 года фигуристка перешла в парное катание.