Трусова: «Начала прыгать одинарные прыжки. Пока меня тянет к земле»

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что начала прыгать одинарные прыжки, однако для нее это оказалось непросто.

6 августа спортсменка родила сына, которого назвали Михаил. Спустя девять дней после родов она уже вышла на лед.

«Со вторника я начала прыгать одинарные прыжки. Мне в целом сказали, что можно уже потихонечку пробовать. Пока только одинарные, и то без лутца и флипа, потому что там есть ударные моменты. Пока не надо. Могу сказать, что это тяжело оказалось. Я, в принципе, думала, что полегче будет, — меня тянет к земле пока», — сказала Трусова на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

Также она отметила, что занимается пилатесом и делает упражнения на внутренние мышцы, чтобы восстановление прошло быстрее.

21-летняя Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира-2021, также на ее счету серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.