Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

4 сентября 2025, 18:13

Трусова: «Начала прыгать одинарные прыжки. Пока меня тянет к земле»

Алина Савинова

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что начала прыгать одинарные прыжки, однако для нее это оказалось непросто.

6 августа спортсменка родила сына, которого назвали Михаил. Спустя девять дней после родов она уже вышла на лед.

«Со вторника я начала прыгать одинарные прыжки. Мне в целом сказали, что можно уже потихонечку пробовать. Пока только одинарные, и то без лутца и флипа, потому что там есть ударные моменты. Пока не надо. Могу сказать, что это тяжело оказалось. Я, в принципе, думала, что полегче будет, — меня тянет к земле пока», — сказала Трусова на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

Также она отметила, что занимается пилатесом и делает упражнения на внутренние мышцы, чтобы восстановление прошло быстрее.

21-летняя Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира-2021, также на ее счету серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александра Трусова - Игнатова
Фигурное катание
Читайте также
Беспилотники ВСУ атаковали подмосковный Центр космической связи «Дубна»
Мбаппе называют диктатором. Откуда взялось это прозвище?
Дебошир с ножницами умер на борту самолета Москва – Омск
«Фурия роха» сняла проклятие «автобуса», Ямаль напомнил как надо забивать. Что случилось в матче ЧМ-2026 Испания – Саудовская Аравия
Убийство отца с братом боевиками и бан в США. Айман Хуссейн оказался на ЧМ вопреки всему
Глава Воронежской области рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Появилось расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России 27—28 сентября

Загитова пройдет обучение в школе продюсирования: «Настроена быть отличницей и запустить новые проекты»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости