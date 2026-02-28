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28 февраля, 12:10

Фигуристка Акопова: «Однозначно, я не пожалела о том, что начала выступать за Армению»

Анастасия Пилипенко

Фигуристка Карина Акопова, выступающая в парном катании с Никитой Рахманиным, поделилась мнением о смене спортивного гражданства.

С 2025 года дуэт выступает за Армению, а до этого представлял Россию.

«Однозначно, я не пожалела о своем выборе, что начала выступать за Армению. Армения нам дала шанс выступить на Олимпийских играх. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду в 2030 году», — приводит слова Акоповой Metaratings.ru.

На Олимпийских играх в Италии фигуристы заняли 14-е место.

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Источник: Metaratings.ru
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Фигурное катание
Карина Акопова/Никита Рахманин
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