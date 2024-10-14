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Агата Петрова о тренировках у Мишина: «Боялась идти в такую сильную группу»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фигуристка Агата Петрова рассказала о своем попадании в группу к тренеру Алексею Мишину.

«Про его тренерский штаб я узнала с самого начала. Смотрела на разных спортсменов, на Лизу Туктамышеву, конечно. В детстве занималась в «Юбилейном» в группе Анастасии Олеговны Николаевой, Алексей Николаевич иногда заходил к нам, посматривал на тренировки. На новый год он однажды пришел, принес нам подарочки.
Потом, когда я тренировалась у Карины Владимировны Сухих, получилось так, что она планировала уезжать, и группа распадалась. У меня было несколько вариантов куда идти, одним из них был штаб Алексея Николаевича. Как раз тогда в группу пришел Юрий Романович Сагутдинов. Он был в группе Алексея Николаевича и рассказывал мне что там и как, спрашивал, уверена ли я в своем выборе. Я боялась идти в такую сильную группу, но в выборе была уверена.
И вот мне 11 лет, на наши внутренние контрольные прокаты пришли посмотреть Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна. Хорошо, что я тогда чисто откатала (смеется). Это как раз был мой первый прокат с каскадом 3-3, тулуп-тулуп. На следующий день после произвольной Татьяна Николаевна подошла и сказала, завтра разминка в такое-то время. И все. Это был олимпийский сезон, я никого из младшей группы не знала, со старшими еще не общалась и всего боялась. Потом познакомилась с ребятами, и мы пошли на разминку, за старшими потихоньку подглядывали», — приводит Sport24 слова Петровой.

Петрова выиграла первый этап юниорского «Гран-при России» в сезоне-2024/25.

Источник: Sport24
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