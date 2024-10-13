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Сегодня, 19:24

Фигуристка Агата Петрова рассказала, что не теряет мотивации без международных турниров

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Российская фигуристка Агата Петрова рассказала о своем отношении к отсутствию международных соревнований.

«Мотивация всегда есть. Если ее нет, то «мотивацию надо поднять». Конечно, хочу на международные соревнования, но их отсутствие не критично.

Суеверия... На меня не сильно влияют плохие результаты на соревнованиях, нет такого, что они сбивают. Просто голова боится, и неуверенность в себе и своих силах становится реальностью. А так я не суеверная, у меня нет особой рутины: с какой ноги надо встать, какую музыку надо слушать, как откатала, так и пройдет завтрашний день. Нет, это не для меня. Мне нужно просто свой настрой не сбивать и понимать, что вообще-то будет следующий день, и он будет еще тяжелее.

Музыку обычно свою любимую перед разминкой слушаю. Раньше могла слушать музыку из программы, проходить ее в голове, но на контрольных прокатах приняла решение так не делать, не слушать музыку до проката. Думаю: «Что за глупость, Агата? Но ладно, хорошо, я это сделаю», — цитирует Петрову Sport24

14-летняя спортсменка стала победительницей первого юниорского «Гран-при» текущего сезона.

Источник: Sport24
Фигурное катание
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