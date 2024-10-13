14-летняя фигуристка Петрова: «Фигурное катание — моя жизнь. Если его убрать, что я буду делать, в школу ходить?»
14-летняя фигуристка Агата Петрова рассказала о роли фигурного катания в своей жизни.
— Что для тебя фигурное катание?
— Жизнь. Если его убрать, что я буду делать, в школу ходить? Без него я не смогу, уже столько проделано, столько пережито, — приводит слова Петровой Sport24.
Ранее Петрова стала победительницей первого этапа юниорского Гран-при в женском одиночном катании.
Источник: Sport24
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