14-летняя фигуристка Петрова: «Фигурное катание — моя жизнь. Если его убрать, что я буду делать, в школу ходить?»

14-летняя фигуристка Агата Петрова рассказала о роли фигурного катания в своей жизни.

— Что для тебя фигурное катание?

— Жизнь. Если его убрать, что я буду делать, в школу ходить? Без него я не смогу, уже столько проделано, столько пережито, — приводит слова Петровой Sport24.

Ранее Петрова стала победительницей первого этапа юниорского Гран-при в женском одиночном катании.