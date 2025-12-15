Петросян сравнила себя с Щербаковой, Трусовой и Косторной: «Пока недотягиваю до их уровня»

Российская фигуристка Аделия Петросян считает, что недотягивает до уровня предыдущего поколения спортсменок из группы Этери Тутберидзе в лице Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алены Косторной.

«Предыдущее поколение было по-настоящему феноменальным и выдающимся, поэтому сравнивать нас некорректно. Лично я пока, наверное, недотягиваю до того уровня, который тогда был», — сказала Петросян в сериале Okko «Метод Тутберидзе».

18-летняя фигуристка является двукратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финала Гран-при страны.

В сентябре Петросян выиграла отборочный турнир Олимпиады-2026 в Пекине и завоевала путевку на Игры. МОК допустил Аделию, а также фигуриста Петра Гуменника к Олимпиаде в Милане.