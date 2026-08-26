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Фигурное катание
Фигуристка Аделия Петросян подтвердила сотрудничество с Инной Гончаренко

Аделия Петросян подтвердила, что начала работать с Инной Гончаренко

Игнат Заздравин
Корреспондент

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян подтвердила, что начала сотрудничество с тренером Инной Гончаренко.

26 августа появилась информация, что Петросян будет готовиться к сезону под руководством Гончаренко.

«Я подтверждаю, что начала сотрудничество с Инной Германовной Гончаренко. Очень благодарна ей за то, что она согласилась помочь мне подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки», — написала Петросян в своем Telegram-канале.

Фигуристка также подтвердила, что занимается с тренером танцоров Анжеликой Крыловой. Ранее об этом сообщил «СЭ».

«Моя короткая программа поставлена Анжеликой Алексеевной Крыловой, произвольная — еще в процессе. Буду счастлива, если получится выступать в этом сезоне», — добавила Петросян.

В июле Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе. Она является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финала Гран-при России. На Олимпийских играх 2026 года в Италии фигуристка заняла шестое место.

Источник: Telegram-канал Аделии Петросян
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Аделия Петросян
Фигурное катание
Инна Гончаренко
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