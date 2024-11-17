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Петросян — о недостатке конкуренции на российских стартах: «Хочется ощущать одно место в огне»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигуристка Аделия Петросян высказалась о соперничестве с конкурентами на российских турнирах.

— Я соскучилась по конкуренции, хочется, чтобы одно место было в огне. Интересно, когда сделал ошибку — и ты в пролете. А сейчас... Может, из-за этого у меня бывает, проскочит слабинка. Чистые прокаты идут от конкуренции, она мотивирует. Но я люблю сама с собой соревноваться, ставить цели и приходить к результату. Внутри я все-таки боец. Я не думаю, могу ли пробить 270 баллов, 280. Может, задумаюсь, когда вернемся на международную арену. Все-таки там будут оценивать по-другому, я это осознаю и готова к этому.

В воскресенье, 17 ноября, Петросян стала победительницей этапа «Гран-при России» в Москве. По сумме двух программ 17-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 251,57 балла. Ранее она выиграла этап российской серии «Гран-при» в Казани.

Фигурное катание
Аделия Петросян
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