Фигуристка Аделина Сотникова подтвердила, что тайно вышла замуж

Аделина Сотникова поздравила в социальных сетях мужа, казахстанского теннисиста Дмитрия Попко, с первой годовщиной свадьбы. Олимпийская чемпионка впервые показала подписчикам снимок с закрытой церемонии: пара оформила брак в ЗАГСе Барвихи в присутствии сына. Она выложила коллаж из фотографий с трогательными кадрами церемонии.

Фото Личный аккаунт Аделины Сотниковой, соцсети

«С годовщиной нас, любимый. Двигаемся дальше», — написала она.

Известно, что Сотникова стала мамой 30 октября 2022 года — у пары родился сын Адриан. Долгое время спортсменка не афишировала отношения и раскрыла личность возлюбленного только в марте 2023 года. В апреле 2024-го Попко сделал ей предложение, и она показала подписчикам кольцо.