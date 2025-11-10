Фигурное катание
Фигурное катание

10 ноября, 13:35

Фигуристка Аделина Сотникова подтвердила, что тайно вышла замуж

Мария Задорожная
Автор
Аделина Сотникова
Фото Личный аккаунт Аделины Сотниковой, соцсети

Аделина Сотникова поздравила в социальных сетях мужа, казахстанского теннисиста Дмитрия Попко, с первой годовщиной свадьбы. Олимпийская чемпионка впервые показала подписчикам снимок с закрытой церемонии: пара оформила брак в ЗАГСе Барвихи в присутствии сына. Она выложила коллаж из фотографий с трогательными кадрами церемонии.

Аделина Сотникова
Фото Личный аккаунт Аделины Сотниковой, соцсети

«С годовщиной нас, любимый. Двигаемся дальше», — написала она.

Известно, что Сотникова стала мамой 30 октября 2022 года — у пары родился сын Адриан. Долгое время спортсменка не афишировала отношения и раскрыла личность возлюбленного только в марте 2023 года. В апреле 2024-го Попко сделал ей предложение, и она показала подписчикам кольцо.

Аделина Сотникова.Фигуристка Сотникова впервые стала мамой
    • Победительница этапа Гран-при России в Казани Хуснутдинова рассказала о реакции штаба Тутберидзе на выступление

    Фигуристов Гуменника и Дикиджи внесли в базу «Миротворца»

