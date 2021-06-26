Фигурист Ягудин резко высказался о проведении «Алых парусов» в Санкт-Петербурге
12:48
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании и телеведущий Алексей Ягудин раскритиковал проведение праздника выпускников «Алые паруса» в разгар эпидемии коронавируса.
В своем Instagram он выложил видео с мероприятия, на котором присутствовало огромное количество людей.
«Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что *** происходит? Хотя, все нормально, дистанцию в 1,5 м соблюдают... *****... Россию умом не понять», — написал Ягудин.
Праздник прошел в ночь на 26 июня в Петербурге. Его посетили около 40 тысяч выпускников городских школ.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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