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Фигурист Ягудин резко высказался о проведении «Алых парусов» в Санкт-Петербурге

12:48
Алексей Ягудин. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Ягудин. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании и телеведущий Алексей Ягудин раскритиковал проведение праздника выпускников «Алые паруса» в разгар эпидемии коронавируса.

В своем Instagram он выложил видео с мероприятия, на котором присутствовало огромное количество людей.

«Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что *** происходит? Хотя, все нормально, дистанцию в 1,5 м соблюдают... *****... Россию умом не понять», — написал Ягудин.

Праздник прошел в ночь на 26 июня в Петербурге. Его посетили около 40 тысяч выпускников городских школ.

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