Фигурист Яблоков приостановил карьеру и будет работать тренером

Российский фигурист Илья Яблоков принял решение приостановить карьеру и начать тренерскую деятельность.

«Я приостановил карьеру, но продолжаю тренироваться, чтобы поддерживать форму для шоу, учу парные и танцевальные элементы. Буду все это совмещать с тренерской работой», — цитирует Яблокова ТАСС.

21-летний россиянин добавил, что устал от фигурного катания, но допустил, что может возобновить карьеру.

«[Во время диалога с тренером Викторией Буцаевой] я ответил честно, что на данный момент [фигурное катание] не приносит мне радости. Так что без каких-то особенных переживаний приняли позицию друг друга», — сказал он.

Яблоков является чемпионом России среди юниоров 2022 года. На чемпионате России среди мужчин он занял девятое место в 2024 году.