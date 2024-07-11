Фигурист, выступающий в паре с мужчиной, рассказал о шутках в свой адрес

Российский фигурист Анатолий Сластин рассказал «СЭ» об отношении к его акробатическому дуэту с Григорием Забелло. Фигуристы показывают совместные трюки, в то же время в Канаде разрешили выступать в спортивном фигурном катании двум людям одного пола.

— Вы с Григорием Забелло известны как единственная пара мужчин на льду в России. Учитывая тренд... Был ли скепсис?

— Шутки всегда были и остаются шутками, но все прекрасно понимают, что есть спортивная акробатика, когда выступают двойки, и тройки, и четверки в том же цирке или в спорте. И мальчик с мальчиком, и девочка с девочкой, и мальчик с девочкой. Просто мы это делаем как ледовые акробаты, это смотрится совсем по-другому. Мы если и обнимаемся, то только если это поставлено в номере. Так что зрители всегда встречают на ура. Партнеры одного пола в парном катании — здесь я точно против.