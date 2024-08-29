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Фигурист Волков пока не приступал к поиску партнерши после распада дуэта с Качушкиной

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигурист Марк Волков пока не приступал к поиску новой партнерши после распада дуэта с Софией Качушкиной.

«За этот период времени я понял, что завершать карьеру точно не буду. Что касается новой партнерши, я ее пока не искал. Я продолжаю тренироваться под руководством Олега Ивановича Судакова», — приводит слова Волкова ТАСС.

В прошедшем сезоне Волков и Качушкина заняли десятое место на чемпионате России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
София Качушкина / Марк Волков
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