Фигурист Волков пока не приступал к поиску партнерши после распада дуэта с Качушкиной

Фигурист Марк Волков пока не приступал к поиску новой партнерши после распада дуэта с Софией Качушкиной.

«За этот период времени я понял, что завершать карьеру точно не буду. Что касается новой партнерши, я ее пока не искал. Я продолжаю тренироваться под руководством Олега Ивановича Судакова», — приводит слова Волкова ТАСС.

В прошедшем сезоне Волков и Качушкина заняли десятое место на чемпионате России.