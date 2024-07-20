Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что пытался исполнить пятерной сальхов на тренировке

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что пытался исполнить пятерной сальхов на тренировке, но недокручивал прыжок и падал.

«Мотивирует ли то, что ISU опубликовал базовую стоимость пятерных прыжков? Наверное, маловата [базовая стоимость] для пятерного прыжка, поэтому я думаю больше нет, чем да. Я пытался прыгнуть пятерной прыжок, очень сложно это сделать, это нужно быть в невероятной физической форме, иметь невероятно какую технику, талант, чтобы все совпало. [Была попытка] пятерного сальхова, но был [недокрут] в пол-оборота и падение, — рассказал Дикиджи. — Приходится больше сил вкладывать, понятное дело, чтобы был выше толчок. Я прорезал лед, сильно въедался в него ногой, не выталкивало меня по инерции, как обычно выталкивает на четверном. Если допустим брать меньше толчок, то будет, понятное дело, недокрут, не получится докрутить без толчка и бешеной крутки», — цитирует Дикиджи ТАСС.

19-летний фигурист стал серебряным призером чемпионата России 2024 года. Спортсмен выиграл два этапа Гран-при России. В финале Гран-при России 2024 года стал третьим.