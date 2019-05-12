Фигурист в Италии попытался исполнить пятерной прыжок. Но он не вошел в историю

Итальянский фигурист-одиночник Даниэль Грассль на шоу в Болонье попытался исполнить пятерной лутц. Об этом в интервью Федерации фигурного катания России рассказала серебряный призер чемпионата России-2019 Александра Трусова.

– Он недокрутил, упал, но все равно, это было круто!" Меня это больше всего поразило. На "удочке" пятерные сейчас пробуют и другие фигуристы, но это делать гораздо проще. А тут Грасслю сказали: "Попробуй", и он пошел… – сказала Трусова.

Трусова – вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Она первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях четверные лутц и тулуп, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Также фигуристка первая исполнила два четверных в одной программе и каскад четыре-три.