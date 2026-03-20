Фигурист Угожаев пропустит Кубок Первого канала

Тренер Дмитрий Хромин сообщил, что фигурист Николай Угожаев не выступит на Кубке Первого канала по медицинским показаниям.

«Николай пропустит турнир по состоянию здоровья. Сегодня с утра проснулся, а глаз не открывается, фурункул на лице вскочил, — сказал Хромин ТАСС. — По направлению нашего врача сборной Санкт Петербурга мы поехали к челюстно-лицевому хирургу. Он сказал, что оттуда никуда его не выпустит, положили в больницу на три дня. В первый день будут антибиотик прокапывать. Если завтра будет хуже, будут резать».

Турнир пройдет 21-22 марта в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный».

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