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20 марта, 16:31

Фигурист Угожаев пропустит Кубок Первого канала

Анастасия Пилипенко

Тренер Дмитрий Хромин сообщил, что фигурист Николай Угожаев не выступит на Кубке Первого канала по медицинским показаниям.

«Николай пропустит турнир по состоянию здоровья. Сегодня с утра проснулся, а глаз не открывается, фурункул на лице вскочил, — сказал Хромин ТАСС. — По направлению нашего врача сборной Санкт Петербурга мы поехали к челюстно-лицевому хирургу. Он сказал, что оттуда никуда его не выпустит, положили в больницу на три дня. В первый день будут антибиотик прокапывать. Если завтра будет хуже, будут резать».

Турнир пройдет 21-22 марта в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный».

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Источник: ТАСС
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Николай Угожаев
Фигурное катание
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