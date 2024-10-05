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Сегодня, 19:15

Фигурист Угожаев отреагировал на победу на мемориале Панина-Коломенкина

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Николай Угожаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист Николай Угожаев прокомментировал свое выступление на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Угожаев набрал 303,45 балла по сумме двух программ и занял первое место.

— Только осознал, что я сделал. Очень счастлив, что стал первым. Тамара Николаевна сказала: «молодец, хорошо все сделал». Похвалила. Вчера не планировал в короткой так катать, после нее решил попробовать сделать сразу четверных, и все получилось. Слов нет, просто доволен. Усложнение программы? Потом, не сейчас. Все потом.

В произвольной четверной тулуп раньше не шел, потому что сезон назад я мучался, он не получался. А сейчас хорошо. Все вместе — конкуренция, желание себя показать. Хотел получить 300 баллов, и получилось. Это была одна из целей. Надеюсь, буду чисто катать каждый старт. И в сборную России попасть, естественно, хочется, — сказал Угожаев.

Вторым стал Глеб Лутфуллин, у которого 303,28 балла по сумме двух программ, на третьем месте Евгений Семененко, который набрал 301,66 балла.

Фигурное катание
Николай Угожаев
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