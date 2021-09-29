Фигурист Тутберидзе перешел в «Ангелы Плющенко»

14-летний фигурист-одиночник Марк Лукин перешел из «Хрустального» в школу Евгения Плющенко. Об этом сообщил новый тренер спортсмена в Instagram.

Лукин — вице-чемпион России в младшем возрасте марта 2020 года, однако в прошлом сезоне его результаты резко упали.

За последние два сезона из «Хрустального» в «Ангелы Плющенко» перешли несколько фигуристов, однако главные звезды — Александра Трусова и Алена Косторная — по завершении сезона вернулись обратно. В то же время на юниорском уровне подопечные Евгения Плющенко в этом сезоне одержали уже четыре победы: Анастасия Зинина выиграла первенство Москвы, Вероника Жилина и Кирилл Сарновский — этапы Гран-при, а Софья Титова — этап Кубка России.