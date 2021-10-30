Фигурист Тутберидзе Квителашвили занял последнее место и прокомментировал свой прокат

Спортсмен из Грузии Морис Квителашвили прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе «Гран-при» в Канаде. Он занял последнее 12 место из 12 по итогам выступления.

Квителашвили ошибся на всех прыжковых элементах и набрал за свой прокат 71,60 балла.

«Оцениваю выступление плохо. Не удалось ничего, не пойму пока что сам почему. Готов был хорошо, но не удался прокат мне короткой программы. Очень обидно, поскольку все делал на тренировках, был готов, выходил по-боевому, с хорошим настроем. Очень жаль, что выступление не сложилось. Акклиматизация не сказалась, все уже привыкли, нет такой проблемы. Чувствую себя хорошо. Есть чувство только нереализованности и обиды. Очень долго готовишься каждый раз к соревнованиям, к следующему прокату. Проделываем огромную работу. И когда выступление не получается это очень расстраивает. Что поделать, будем настраиваться, завтра постараемся сделать все что возможно. Усложняться в связи с неудачей не планирую, поеду с тем набором как готовились, тренировались. Ничего менять не будем. Что сказала Тутберидзе? Сказала пару слов... но все карты не раскрываю. Это не грубая лексика, просто наше внутреннее дело», — сказал Квителашвили.

Отметим, что фигурист тренируется в школе «Самбо-70» у российского тренера Этери Тутберидзе