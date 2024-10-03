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Сегодня, 17:25

Фигурист Тутберидзе Федотов — об отстранении от международных стартов: «Где можно выступать, там выступаю»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Арсений Федотов прокомментировал свое выступление на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Спортсмен набрал 265,89 балла по сумме двух программ и занял первое место.

— Откатал не очень, есть много над чем работать. Чуть-чуть обсудили с тренером прокат. Я сдвоил сальхов, второй четверной. Поторопился, настраивался лучше упасть, чем сделать «бабочку», но не получилось. А потом уже тяжело докатывал вторую половину. Честно говоря, ни о чем не думал. Когда увидел баллы, узнал, что победил с небольшой разницей. Я в целом приехал на этот турнир скорее для себя, сделать свое и работать дальше. Первое место, конечно, радует, но это не основная моя задача.

Пока не знаю, с каким прыжковым набором буду выступать дальше. Буду работать, а там посмотрим. Работаем над всем понемногу. Какой четверной аксель? Нет, конечно. В планах забрать все медали, желательно золотые. Всегда приятно соревноваться с сильными ребятами. Когда что-то тебя подбадривает, всегда есть мотивация работать дальше. Здорово, что мы есть друг у друга. Но я и сам себя подбадриваю. Видел, что вновь продлили отстранение российских фигуристов, но что я могу сказать: где можно выступать, там я выступаю, — сказал фигурист.

Федотов обошел Лазарева, который занял второе место, на 0,11 балла.

Арсений Федотов
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