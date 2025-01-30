Спиридонов — о крушении самолета в США: «Мое сердце со всеми семьями пострадавших от этой трагедии»

Американский фигурист Антон Спиридонов выразил поддержку семьям пострадавших в результате крушения самолета в США.

«Российские СМИ включили меня в список предполагаемых лиц на рейсе из Уичити в Вашингтон. Меня не было на этом рейсе, спасибо всем за беспокойство о моей безопасности. Мое сердце со всеми семьями пострадавших от этой трагедии», — написал Спиридонов в социальной сети.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный менеджер Ари Закарян сообщил ТАСС, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились фигуристы и тренеры с российскими корнями. По информации агентства, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

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