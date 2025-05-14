Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

14 мая 2025, 08:30

Фигурист Соловьев рассказал, как жизнь «давала ему по голове» при попытках вернуться в спорт

Карина Точилова
корреспондент отдела спорта

Российский фигурист, олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал отношение к возвращению в спорт.

«Я очень долго порывался на лед, хотел вернуться в спорт и даже пробовался с партнершами несколько раз. Уже были попытки, но жизнь мне в прямом и переносном смысле давала по голове и говорила: «Дим, не надо туда». На сегодняшний день понимаю, что, наверное, я мог бы сделать в тысячу раз больше, чем сделал до этого. Я понимаю, что мы все равно в спорте сделали очень многое. Можно думать о том, что я хотел бы еще получить этот адреналин, завоевать энное количество медалей, соприкоснуться снова с тренировочным процессом, постановками и реализацией этих идей. Но жизнь не стоит на месте, сейчас цели совершенно другие.

Помимо подготовки к свадьбе и созданию нашей семьи есть очень много планов по реализации моих идей. Пока не буду озвучивать, потому что это, наверное, неправильно — сначала нужно сделать, а потом всем рассказывать. Сейчас движемся в сторону семьи, реализации задуманных проектов, совместных с Диночкой. Не стоим на месте, а идем дальше», — сказал Соловьев.

Дмитрий Соловьев.«Жизнь в прямом и переносном смысле давала мне по голове: «Дим, не ходи туда». Фигурист Соловьев — о возвращении в спорт

В 2022 году Соловьев вступил в драку у одного из караоке-клубов Москвы, заступаясь за керлингистку Анну Сидорову. В результате драки фигурист получил травму головы и долго восстанавливался.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Соловьев
Читайте также
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Три человека пострадали при ракетной атаке ВСУ на Чебоксары
Захарова отметила небывалое вмешательство Запада во время выборов в Армении
Роспотребнадзор назвал обязательные прививки для россиян
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ФФККР утвердила календарь соревнований на сезон-2025/26

Соловьев рассказал о свадебном танце с Авериной
Новости
RSS RSS
Все новости