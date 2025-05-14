Фигурист Соловьев рассказал, как жизнь «давала ему по голове» при попытках вернуться в спорт

Российский фигурист, олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал отношение к возвращению в спорт.

«Я очень долго порывался на лед, хотел вернуться в спорт и даже пробовался с партнершами несколько раз. Уже были попытки, но жизнь мне в прямом и переносном смысле давала по голове и говорила: «Дим, не надо туда». На сегодняшний день понимаю, что, наверное, я мог бы сделать в тысячу раз больше, чем сделал до этого. Я понимаю, что мы все равно в спорте сделали очень многое. Можно думать о том, что я хотел бы еще получить этот адреналин, завоевать энное количество медалей, соприкоснуться снова с тренировочным процессом, постановками и реализацией этих идей. Но жизнь не стоит на месте, сейчас цели совершенно другие.

Помимо подготовки к свадьбе и созданию нашей семьи есть очень много планов по реализации моих идей. Пока не буду озвучивать, потому что это, наверное, неправильно — сначала нужно сделать, а потом всем рассказывать. Сейчас движемся в сторону семьи, реализации задуманных проектов, совместных с Диночкой. Не стоим на месте, а идем дальше», — сказал Соловьев.

В 2022 году Соловьев вступил в драку у одного из караоке-клубов Москвы, заступаясь за керлингистку Анну Сидорову. В результате драки фигурист получил травму головы и долго восстанавливался.