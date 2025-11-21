Фигурист Солодников удивился отсутствию интернета в Северной Корее

Российский фигурист Макар Солодников рассказал о своих впечатлениях от визита в Северную Корею.

В октябре спортсмен вместе в другими фигуристами из России принял участие в международном фестивале, посвященном 80-летию создания Трудовой партии КНДР.

«Больше всего удивило, что там нет интернета. Есть только Wi-Fi в отеле, который стоит 2 доллара за 10 минут использования. А в городе выхода в сеть никакого нет», — цитирует Солодникова Sport24.

Фигурист добавил, что почти ничего не помнит о поездке и даже не разобрался, где гулял.

Ранее юниорка Таисия Шепталина, выступающая в танцах на льду в паре с Дмитрием Пекиным, рассказала в интервью «СЭ», что ей было не тяжело жить без интернета в КНДР, поскольку времени на телефон не оставалось.