Фигурист Семененко приступил к ледовым тренировкам после травмы

Российский фигурист Евгений Семененко приступил к ледовым тренировкам после рецидива травмы колена, сообщил тренер спортсмена Владислав Сезганов.

«Женя Семененко вышел на лед, тренируется, уже прыгает. Думаю, восстановление по полной идет, ждем его на этапах», — приводит слова Сезганова ТАСС.

Из-за рецидива травмы колена Семененко пропустил Мемориал Панина-Коломенкина, который проходил в Санкт-Петербурге с 5 по 8 октября.

19-летний Семененко в августе нынешнего года получил травму на шоу в Куршевеле. Спортсмен повредил ноги после падения с тройного акселя.