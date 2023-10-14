Фигурист Семененко попросил пожалеть его в ответ на просьбу о новом элементе
Фигурист Евгений Семененко после проката короткой программы на первом этапе «Гран-при России» прокомментировал ошибку на четверном прыжке.
— Для первого соревновательного проката получилось неплохо. Первый прыжок я немного перекрутил. Кажется, я слишком хорошо взлетел и немного дальше пошел.
— Может, тогда пятерной?
— Нет. Пожалейте меня.
— Вы довольны обратной связью на свою программу? Все-таки образ клоуна нестандартный.
— Сложная передача образа. Главное — не переборщить, но при этом показать достаточно эмоций.
— На протяжении прошлого сезона у вас были травмы. Как себя чувствуете сейчас?
— Боюсь сглазить. Не было ли травм на предсезонке? (после паузы) Процесс идет.
— Насколько принципиально выиграть здесь?
— Всегда надо стремиться к лучшему.
— Не кажется, что большая часть зрителей приехала ради вас?
— Конечно, мне очень приятно, что публика так тепло встречает меня на льду.
— Мозалеву больше игрушек бросили.
— Ну что поделать?