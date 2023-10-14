Фигурист Семененко попросил пожалеть его в ответ на просьбу о новом элементе

Фигурист Евгений Семененко после проката короткой программы на первом этапе «Гран-при России» прокомментировал ошибку на четверном прыжке.

— Для первого соревновательного проката получилось неплохо. Первый прыжок я немного перекрутил. Кажется, я слишком хорошо взлетел и немного дальше пошел.

— Может, тогда пятерной?

— Нет. Пожалейте меня.

— Вы довольны обратной связью на свою программу? Все-таки образ клоуна нестандартный.

— Сложная передача образа. Главное — не переборщить, но при этом показать достаточно эмоций.

— На протяжении прошлого сезона у вас были травмы. Как себя чувствуете сейчас?

— Боюсь сглазить. Не было ли травм на предсезонке? (после паузы) Процесс идет.

— Насколько принципиально выиграть здесь?

— Всегда надо стремиться к лучшему.

— Не кажется, что большая часть зрителей приехала ради вас?

— Конечно, мне очень приятно, что публика так тепло встречает меня на льду.

— Мозалеву больше игрушек бросили.

— Ну что поделать?