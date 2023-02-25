Фигурист сборной России занялся благотворительностью

Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Михаил Коляда рассказал «СЭ» о том, как начал заниматься благотворительностью.

— Я просто освещаю новости по этой теме, иногда помогаю детям игрушками, — сказал Коляда «СЭ». — Как-то так получилось, подумал — почему бы и нет? Мне кажется, в фигурном катании есть еще люди, которые этим занимаются. Мне нравится помогать людям, нравится делать добро. И я ничего не жду взамен. У нас это меньше развито, чем на Западе? Возможно, я не знаю, с чем это связано. Я просто почувствовал, что это надо, и мне нравится помогать

Ранее Коляда подтвердил снятие с финала Гран-при в Санкт-Петербурге.