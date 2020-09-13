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Фигурист сборной России пришел на прокаты с плакатом в честь Анны Щербаковой

18:07
12 сентября. Москва. Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 сентября. Москва. Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский фигурист, обладатель Кубка России и вице-чемпион юношеских Олимпийских игр в парном катании Илья Миронов пришел на контрольные прокаты сборной России с плакатами в честь Анны Щербаковой.

— Вообще плакаты мне дали, но мне нравится Аня. А здесь сильнее даже, наверное, болею за Камилу (Валиеву), — признался Миронов.

Илья Миронов — уникальный российский фигурист. Одновременно с победами на международных турнирах он учится на механико-математическом факультете МГУ и решает ЕГЭ за 5 минут. (Дмитрий Кузнецов)

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