Фигурист сборной России пришел на прокаты с плакатом в честь Анны Щербаковой

Российский фигурист, обладатель Кубка России и вице-чемпион юношеских Олимпийских игр в парном катании Илья Миронов пришел на контрольные прокаты сборной России с плакатами в честь Анны Щербаковой.

— Вообще плакаты мне дали, но мне нравится Аня. А здесь сильнее даже, наверное, болею за Камилу (Валиеву), — признался Миронов.

Илья Миронов — уникальный российский фигурист. Одновременно с победами на международных турнирах он учится на механико-математическом факультете МГУ и решает ЕГЭ за 5 минут. (Дмитрий Кузнецов)