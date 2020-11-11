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Фигурист сборной России — о скандале с Дзюбой: «Когда ты снимаешь видео, должен поступать сигнал в голову — зачем?»

17:05
Александр Галлямов и Анастасия Мишина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Галлямов и Анастасия Мишина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигурист сборной России Александр Галлямов прокомментировал скандальное интимное видео с участием футболиста «Зенита» Артема Дзюбы. Галлямов — болельщик питерцев и ходит на матчи команды

Шоу Ксении Собчак на&nbsp;Первом канале об&nbsp;Артеме Дзюбе.«Почему интимное видео Дзюбы затмило даже выборы в США». Что говорили на шоу Собчак на Первом канале

— Не смотрел все эти ток-шоу о нем, к сожалению... А может, и к счастью, — сказал Галлямов. — Да, видел, что-то крутили. Что сказать, зря снимал видео человек. Зачем снимать? Это его личное дело, конечно. Видел, что его приглашали многие агентства... Вы понимаете, о чем я. Когда начинаешь что-то снимать, должен поступать сигнал в голову — зачем ты это делаешь?

Его не вызвали в сборную и лишили повязки с «Зенитом»? Повязка — не главное, он все равно сердце команды в плане психологии, вспомните чемпионат мира. Перебор ли это? Думаю, все это образумится, он сделал выводы, выложил видео и сам все понял и сказал нормальные слова. Репутацию можно долго строить, а вляпаться сразу.

Кокорин и Мамаев совершили поступок куда хуже. Фигуриста сборной России за такое выгнали бы из сборной. И были, так скажем, похожие ситуации, и заканчивалось это плохо. (Дмитрий Кузнецов)

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