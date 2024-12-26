Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:15

Фигурист Савосин: «Лет в 8 попросил родителей отвести меня в хоккей»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» рассказал, почему не стал заниматься хоккеем в детстве.

— Поразила ваша погруженность в хоккей. Могли ли мы увидеть Романа Савосина в составе ЦСКА?

— Думаю, да. Мне кажется, у меня хорошие данные для хоккея. Мышечную массу я бы нарастил. И ростом был бы выше, потому что не прыгал бы так много. Возможно, из меня бы получился хороший хоккеист, но осознал это, к сожалению, поздно. Хотя почему «к сожалению»? Все нормально.

— В детстве был выбор: хоккей или фигурное катание?

— Лет в восемь я попросил родителей отвести меня в хоккей. Но нет. Мама с бабушкой сказали: «Ты что, с ума сошел?». На этом все закончилось.

— Никогда не спрашивали, почему мама и бабушка так решили?

— Нет. Я не жалею о том, что не пошел в хоккей. Как сложилось, так сложилось. Я рад заниматься тем, что я делаю сейчас. Я сейчас, конечно, так смело рассуждаю о своих шансах в хоккее, но ведь в этом спорте тоже много нюансов. Много хоккеистов, много тех, кто не пробивается в КХЛ, хотя имеет талант и все данные. Слава богу, что я соревнуюсь в фигурном катании. И у меня есть возможность выступить на хоккейной арене того же «Авангарда» (улыбается).

Роман Савосин. «Обращался к психологу, мне не понравилось». Интервью фигуриста Савосина

Фигурное катание
Роман Савосин
Читайте также
Мужчина арендовал пункт выдачи в Подмосковье и украл товары на 60 млн рублей
Скандальная боксерша Хелиф заняла третье место в голосовании AP на спортсменку года
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
Лавров рассказал о предложениях Франции наладить диалог по Украине без Киева
ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа украинского агента его женой
Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе ночью с 18 на 19 января
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фигурист Савосин: «Мог остаться в Казахстане, но планов о гражданстве не было»

Фигурист Савосин выразил желание поработать тренером по катанию в хоккее

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости