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Сегодня, 12:19

Фигурист Самсонов рассказал, что практически готов к новому сезону

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Фигурист Даниил Самсонов рассказал, что готов к сезону технически на 85-90 процентов.

«Не скажу, что технически готов на 100 процентов, но процентов на 85-90 готов. Пока играет роль нестабильность, но я думаю, что сейчас контрольные прокаты проедем и к сезону будет лучше. Будут ли усложнения? Посмотрим, в короткой программе пока один четверной оставили, чтобы не рисковать, добавлять второй — неоправданный риск. По поводу зубцовых — флипа и лутца, посмотрим, наверное, будем к прыжковому турниру их готовить.

На стартах, может, второй аксель в произвольной будем добавлять, и все. Как должен провести сезон, чтоб остаться довольным? Самое главное — шестерка чемпионата России, чтобы сохранить место в сборной, у мужчин сейчас такая конкуренция, что даже не знаешь, чего ожидать. Для меня главное — чисто катать свои программы, наладить наконец стабильность, и я уже буду доволен», — цитирует Самсонова ТАСС.

19-летний Самсонов является подопечным Этери Тутберидзе. В прошедшем сезоне спортсмен завоевал бронзу на этапе Гран-при России в Москве, а также стал пятым на чемпионате страны.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Даниил Самсонов
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