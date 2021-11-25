Фигурист Риццо пропустил тренировку за день до «Гран-при России», так как ему не доставили коньки из Москвы

Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Маттео Риццо пропустил официальную тренировку на «Гран-при России» в Сочи, сообщает «Газета.ru».

Итальянец не смог заниматься из-за того, что ему не доставили коньки из Москвы, откуда он добирался до соревнований в Сочи.

«Гран-при России» пройдет с 26 по 28 ноября в Сочи.