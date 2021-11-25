Фигурист Риццо пропустил тренировку за день до «Гран-при России», так как ему не доставили коньки из Москвы
11:52
Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Маттео Риццо пропустил официальную тренировку на «Гран-при России» в Сочи, сообщает «Газета.ru».
Итальянец не смог заниматься из-за того, что ему не доставили коньки из Москвы, откуда он добирался до соревнований в Сочи.
«Гран-при России» пройдет с 26 по 28 ноября в Сочи.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/11/25/n_16913797.shtml
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