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Фигурист Риццо пропустил тренировку за день до «Гран-при России», так как ему не доставили коньки из Москвы

11:52

Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Маттео Риццо пропустил официальную тренировку на «Гран-при России» в Сочи, сообщает «Газета.ru».

Итальянец не смог заниматься из-за того, что ему не доставили коньки из Москвы, откуда он добирался до соревнований в Сочи.

«Гран-при России» пройдет с 26 по 28 ноября в Сочи.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/11/25/n_16913797.shtml

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Иван Торопцев все материалы автора
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