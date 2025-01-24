Фигурист Попов готовится к финалу Гран-при России

Тренер Ирина Смирнова рассказала, что подготовка фигуриста Ивана Попова к финалу «Гран-при России» идет по плану.

«Мы получили вызов от ФФККР на финал «Гран-при». К турниру готовимся по плану. Иван обязательно выступит в финале», — рассказала Смирнова ТАСС.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала изменения в регламенте отбора в финал «Гран-при России». Теперь, чтобы попасть в финал, нужно набрать очки за два этапа «Гран-при» и чемпионат страны. Согласно этому регламенту, Попов проходит отбор.

Финал состоится в Красноярске с 13 по 16 февраля.

Попову 20 лет. Он бронзовый призер одного из этапов «Гран-при России», а на чемпионате страны, который прошел в декабре, занял восьмое место.