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Сегодня, 20:12

Фигурист Попов готовится к финалу Гран-при России

Камила Абдурахманова
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Тренер Ирина Смирнова рассказала, что подготовка фигуриста Ивана Попова к финалу «Гран-при России» идет по плану.

«Мы получили вызов от ФФККР на финал «Гран-при». К турниру готовимся по плану. Иван обязательно выступит в финале», — рассказала Смирнова ТАСС.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала изменения в регламенте отбора в финал «Гран-при России». Теперь, чтобы попасть в финал, нужно набрать очки за два этапа «Гран-при» и чемпионат страны. Согласно этому регламенту, Попов проходит отбор.

Финал состоится в Красноярске с 13 по 16 февраля.

Попову 20 лет. Он бронзовый призер одного из этапов «Гран-при России», а на чемпионате страны, который прошел в декабре, занял восьмое место.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Иван Попов
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