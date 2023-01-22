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Сегодня, 19:25

Гуменник: «Практика показывает, что красный на Кубке Первого канала — цвет победы»

Петр Гуменник дал прогноз на исход Кубка Первого канала
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Петр Гуменник дал прогноз на исход Кубка Первого канала и выразил радость по поводу попадания в команду Алины Загитовой.

— Я увидел, что запас у нас, и решил, что можно и лутц попробовать. Но он не получился, и решил, что надо делать остальное без риска. И сделал. Даже без лутца получилось набрать неплохое количество баллов, так что в целом я доволен. Лутц потренирую, буду еще выступать на чемпионате Санкт-Петербурге.

Слышал теорию, что у человека мышцы работают только на 50%. Некоторые шизофреники могут на 100% использовать, но не постоянно. Прибегал ли я к психиатрическим практикам? Вы лоботомию имеете в виду? Нет, нет. Психологи — да, некоторые спортсмены с ними работают, есть разные упражнения, трюки, которые помогают.

Я обрадовался, что попал к красным. Потому что, как показывает практика, красный — цвет победы. Все указывает на то, что победа ближе к нам. Мне кажется, суммарная разница между командами будет баллов 70, — сказал Гуменник.

Команда Камилы Валиевой «Нас не догонят» и команда Алины Загитовой «Красная машина» практически вплотную завершили произвольную программу на Кубке Первого канала. «Красная машина» у мужчин в произвольной программе набрала 677,23 балла, «Нас не догонят» — 669,07. Общая сумма перед последним видом, произвольной программой женщин: «Красная машина» — 1720,79, «Нас не догонят» — 1692,35.

Кубок Первого канала по&nbsp;фигурному катанию. Кубок Первого канала-2023: команду Загитовой не догнать? Победителя определяют девушки. Онлайн-трансляция

Фигурное катание
Петр Гуменник
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