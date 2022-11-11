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11 ноября, 14:50

Фигурист Павел Дрозд рассказал, как совмещает тренерскую работу и спортивную карьеру

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Павел Дрозд в интервью «СЭ» рассказал о том, что совмещает собственную спортивную карьеру и тренерскую работу в Санкт-Петербурге.

«Я полноценно работаю тренером. Естественно, в приоритете сейчас наша спортивная карьера с Елизаветой. Ей мы занимаемся всю рабочую неделю, с понедельника по пятницу. В выходные уже я уезжаю к себе в Северную столицу, работаю с нашими ребятами в Санкт-Петербурге. С синхронным катанием и с танцорами. Это профессиональная работа, но с четко расставленными приоритетами. И желанием постараться успеть везде.

Свою партнершу Шанаеву тренирую? Нет, у нас не такие отношения, что я тренер — она ученик. Хотя может со стороны сложиться такое впечатление. Просто есть объективная действительность, что в силу возраста у меня побольше опыта. Но у нас настолько все построено на взаимном уважении, что даже если какие-то моменты я подмечаю как, на свой взгляд, приоритетные, я это с Лизой обязательно буду оговаривать. Окончательное решение принимаем вместе. То есть это полноценное двустороннее сотрудничество, нет такого, что как я сказал — так и будет. Для этого у нас есть своя тренерская команда", — сказал Дрозд.

Отметим, что сейчас спортсмен выступает в паре с Елизаветой Шанаевой. Ранее Павел катался в дуэте с Анжеликой Абашкиной, Ксенией Конкиной, Аллой Лободой, Анастасией Сафроновой и Валерией Подлазовой.

Елизавета Шанаева и&nbsp;Павел Дрозд. «Сколько было других девушек — неважно. Важно, с кем Павел сейчас». Российский фигурист удивляет со своей шестой партнершей
Фигурное катание
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