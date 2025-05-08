Фигурист Никита Володин рассказал о попытках элементов ультра-си в парном катании

Бывший российский фигурист Никита Володин, выступающий за Германию в паре с Минервой Фабьен-Хазе, в интервью «СЭ» высказался об элементах ультра-си в парном катании.

— Что-то из элементов ультра-си пробуете делать?

— Мы видели, как российские пары делают выбросы и подкрутки. Видел, как Галлямов выполнял на тренировке какой-то космический подкрут. Риск колоссальный, а система оценивания не совсем мотивирует развиваться в этом направлении.

— Как думаешь, почему сложные элементы не оцениваются так высоко?

— Я думаю, что цель политики ISU — исключить излишнюю травмоопасность, потому что в парном катании делать элементы ультра-си очень рискованно. Многие пробуют, но я видел соревнования, где Саша Бойкова с Димой Козловским делают неплохую попытку четверного выброса, но партнерша падает. А потом выходят Настя Мишина с Сашей Галлямовым, исполняют шикарный тройной выброс и выигрывают.

Никита Володин сменил спортивное гражданство в 2022 году. Минерва Фабьен-Хазе и Никита Володин стали бронзовыми и серебряными призерами чемпионата мира, чемпионами Европы в 2025 году и победителями финала «Гран-при» ISU в 2024 году.