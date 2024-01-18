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Сегодня, 19:55

Фигурист Назаров нашел новую партнершу

Алина Савинова
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Фигурист Валерий Назаров рассказал, что его новой партнершей будет Александра Харлапанова.

«Я остался в группе у Павла Слюсаренко и встал в пару с Александрой Харлапановой, ранее она тренировалась в Перми», — приводит ТАСС слова Назарова.

Ранее фигурист выступал в паре с Елизаветой Романовой. Они являются бронзовыми призерами первенства России среди девушек и юношей 2023 года.

13-летняя Харлапанова в прошлом сезоне выступала в одиночном разряде.

Источник: https://tass.ru/sport/19760907
Фигурное катание
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