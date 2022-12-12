Фигурист Нарижный рассказал, почему продолжил тренировки в группе Жук и Свинина

Фигурист Дэвид Нарижный рассказал, по какой причине остался тренироваться в группе Ирины Жук и Александра Свинина.

«Это мои тренеры, я как занимался в этой группе, так и остался в ней. У нас хорошая обстановка на льду, и они всегда меня поддерживают. Бывают моменты, когда ты все переделал, а все еще заняты делом. Это непросто. Но когда рядом с тобой люди, которые тебя понимают, все видится несколько иначе», — цитирует Нарижного ТАСС.

1 декабря генеральный директор ФФКР Александр Коган сообщил, что пара Нарижный и Аннабель Морозова распалась. Вместе они тренировались с весны 2022 года.