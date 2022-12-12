Фигурист Нарижный пока тренируется без партнерши

Фигурист Дэвид Нарижный на данный момент тренируется без партнерши. Он ждет межсезонья, чтобы определиться с дальнейшими планами.

1 декабря генеральный директор ФФКР Александр Коган сообщил, что пара Нарижный и Аннабель Морозова распалась. Вместе они тренировались с весны 2022 года.

«Сейчас я работаю без партнерши над всем, чем можно, и жду конца сезона. Возможно, в межсезонье и появятся какие-то варианты. Я всегда настраиваю себя, что все, что ни делается, к лучшему. И 24/7 я повторяю себе: все будет хорошо, просто надо пережить тот или иной момент и идти дальше», — цитирует Нарижного ТАСС.

Морозова и Нарижный становились победителями «Гран-при» в Москве и Казани в этом году.