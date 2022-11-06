Фигурист Нарижный о «Гран-при» в Казани: «Я не ехал сюда соревноваться»

Фигуристы Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный прокомментировали свое выступление на этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

«Сами довольны, мне кажется, что хорошо откатались. Прогресс ощущаю. По ощущениям мне просто понравилось кататься сегодня. Казалось, что столько энергии, что готова еще на один прокат выходить. Такое редкое чувство энергии от зала. Как уже говорили, все заработанные призовые пойдут на специалистов, коньки и фигурное катание. Вложим деньги в работу. У нас пока нет традиции отмечать, так как второй старт. Потом, возможно, появится. Если будут варианты где?то выступить, все возможно, но пока ориентир на чемпионат России», — сказала Морозова

«Наверное, неплохой результат за два этапа промежуточно. Я не ехал сюда соревноваться. Просто показать себя. Мы слишком молодая пара, важнее просто одобрение тренеров. Не сказать, что все понравилось. Пока ни один свой прокат не понравился, но всегда важно почерпнуть что?то хорошее. Едешь на турнир всегда развиваться и улучшать программу по сравнению с прошлым разом. Оценки не так важны. Каждый день пересматриваем прокаты, чтобы потом сделать выводы. Пока просто пойдем отдыхать, восстанавливаться. Лучший отдых — это провести время среди близких и друзей, выспаться, хорошо покушать, посмотреть кино. Есть список фильмов, которые хочется пересмотреть перед Новым годом: «Один дома», всего «Гарри Поттера», «Иронию судьбы», — сказал Нарижный журналистам.

Отметим, что дуэт на соревнованиях занял первое место.