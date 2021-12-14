Фигурист Мурашов с пониманием оценивает право Федерации фигурного катания России ограничивать смену сборной

21-летний фигурист Егор Мурашов в интервью «СЭ» поделился мнением насчет изменений в регламенте о переходах спортсменов из одной сборной в другую от ISU, согласно которым национальная федерация имеет больше прав по ограничению таких случаев.

Федерация фигурного катания России в этом сезоне дважды воспользовалась своим правом вето и не дала разрешения на переход Алисы Ефимовой в Германию, а Марии Талалайкиной — в сборную Италии.

«Каждая история уникальна, и последнее слово стоит за нашей федерацией. Крепостным правом это не выглядит, с этим я не согласен. У каждой страны должна быть возможность защитить свои интересы. Если есть сильный спортсмен, то я бы тоже не хотел его отпускать выступать за другую страну. Скажем так, я вижу в этих запретах логику. Посмотрим, как будет развиваться история с Талалайкиной, ей только сил, терпения и удачи. И все же если ее не отпускают, значит, на то были серьезные причины. К примеру, если бы мне не одобрили переход, то я бы остался в России и продолжил кататься. Я бы это понял и даже не сильно расстроился бы. Переход в другую сборную не был принципиальной целью, просто решил попробовать. Получилось — значит, сейчас будем развиваться в этом направлении», — сказал Мурашов.

Отметим, что Мурашов сменил спортивное гражданство и выступает сейчас за сборную Швейцарии.

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