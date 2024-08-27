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Сегодня, 14:16

Фигурист Мозалев рассказал о своих новых программах и визуальном образе

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Российский фигурист Андрей Мозалев ответил на вопрос о содержании своих новых программ.

«Короткая — красивая программа, больше не могу сказать ничего. Ставили Даниил Маркович (Глейхенгауз — Прим. «СЭ») и Этери Георгиевна (Тутберидзе — Прим. «СЭ»). Они профессионалы своего дела, быстро поставили. Мне на выбор предоставили несколько вариантов музыки, финальное решение я сам принимал. По настроению она ближе к грустному, чем к радостному.

Произвольная тоже новая — под саундтрек к фильму «Миссия». Над этой постановкой тоже работали с Тутберидзе и Глейхенгаузом, мне понравилось. Сейчас цель по усложнению — третий четверной вставить, восстановить флип и поставить его в программу. Не знаю, насколько быстро это произойдет», — цитирует Мозалева Sport24.

Также спортсмен поделился подробностями изменения внешнего образа.

«Мы ищем новый образ, поэтому Этери Георгиевна сказала мне отрастить волосы. Так будет больше вариантов что-то придумать новое. С момента переезда в Москву я только один раз подстригся и дальше отращивал уже. Не думаю, что волосы останутся такой же длины, но это будет зависеть от образа, который Этери Георгиевна придумает. Она мне дает много советов, в том числе и по стилю», — добавил Мозалев.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Андрей Мозалев
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