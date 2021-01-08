Фигурист Морозов рассказал, что тренируется с Тарасовой по «американской системе»

Фигурист Владимир Морозов рассказал, по какой системе он тренируется вместе с партнершей Евгенией Тарасовой. Главным тренером спортсменов является бывшая советская фигуристка Марина Зуева.

«Мы тренируемся по «американской системе». Первая тренировка утром, и я за всю свою карьеру так рано не катался, а сейчас для меня это норма. В 7 часов просыпаешься, завтракаешь и на тренировку. В 9:30 начало и потом второй лед с маленьким перерывом. Во второй половине дня есть время восстановиться и какие-то дела сделать. Мне нравится. Перестроились. Уже в привычку вошло — и ранний подъем, и быстро все сделать на двух тренировках подряд. Тем более, в последнее время очень часто соревнования проходят в первой половине дня. Взять чемпионат Европы, мира, другие соревнования, особенно в Японии, — цитирует Морозова пресс-служба ФФККР.

Напомним, на чемпионате России, проходившем в декабре 2020 года, Морозов и Тарасова стали трехкратными чемпионами в соревновании спортивных пар.