Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Фигурист Миронов высказался по поводу возможного ужесточения возрастного ценза

10:00
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский фигурист, серебряный призер юношеских Олимпийских игр и финала юниорской серии «Гран-при» Илья Миронов в интервью «СЭ» поделился мнением насчет возможного ужесточения возрастного ценза. Сейчас на взрослых соревнованиях могут выступать только фигуристы, которым исполнилось перед стартом сезона 15 лет.

Диана Мухаметзянова и&nbsp;Илья Миронов. «Наверное, это можно сравнить с разводом супружеской пары». Уникальный случай — парники начали дружить после распада

«Подобное правило напрямую повлияет на мою партнершу. Всерьез не рассматривал эти предложения, но определенные последствия у такого решения явно будут. Наверное, один-два года в юниорах подождать еще можно, правда, только если ты не в России выступаешь. У нас конкуренция огромная, за это время о тебе забудут. Поэтому возрастной ценз действительно заставит многих партнеров задуматься о смене партнерши, если в силу ее юного возраста они не смогут выйти во взрослые.

Поэтому важно, чтобы в России не было на внутренних стартах возрастного ценза. Тогда поводов распадаться у пары будет сильно меньше, они наберут хотя бы внутренний рейтинг в России. Так же, как и Камила Валиева выступала на год раньше по взрослым. Такой ход дает возможность таланту заранее проявить себя. Вопрос с юными девушками в парах давно стоял. Была у нас Марина Черкасова, которая выступала на Олимпиаде в 13 лет. После этого возрастной ценз подняли до 15 лет. Зачем снова возвращаться к этому вопросу? Не до конца понятно. Хотя логику я тоже вижу, с маленькой девочкой гораздо все проще. Ее и кинь, и подверни, гораздо удобнее работать, она своим маленьким телом умело управляется", — сказал Миронов.

Отметим, что ранее Миронов выступал в паре с Дианой Мухаметзяновой, с февраля этого года он тренируется с Екатериной Гейниш.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Рустам Имамов все материалы автора
Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
Австралия и Новая Зеландия отказали в помощи терпящей бедствие яхте с россиянами
1
0