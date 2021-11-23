Фигурист Миронов высказался по поводу возможного ужесточения возрастного ценза

Российский фигурист, серебряный призер юношеских Олимпийских игр и финала юниорской серии «Гран-при» Илья Миронов в интервью «СЭ» поделился мнением насчет возможного ужесточения возрастного ценза. Сейчас на взрослых соревнованиях могут выступать только фигуристы, которым исполнилось перед стартом сезона 15 лет.

«Подобное правило напрямую повлияет на мою партнершу. Всерьез не рассматривал эти предложения, но определенные последствия у такого решения явно будут. Наверное, один-два года в юниорах подождать еще можно, правда, только если ты не в России выступаешь. У нас конкуренция огромная, за это время о тебе забудут. Поэтому возрастной ценз действительно заставит многих партнеров задуматься о смене партнерши, если в силу ее юного возраста они не смогут выйти во взрослые.

Поэтому важно, чтобы в России не было на внутренних стартах возрастного ценза. Тогда поводов распадаться у пары будет сильно меньше, они наберут хотя бы внутренний рейтинг в России. Так же, как и Камила Валиева выступала на год раньше по взрослым. Такой ход дает возможность таланту заранее проявить себя. Вопрос с юными девушками в парах давно стоял. Была у нас Марина Черкасова, которая выступала на Олимпиаде в 13 лет. После этого возрастной ценз подняли до 15 лет. Зачем снова возвращаться к этому вопросу? Не до конца понятно. Хотя логику я тоже вижу, с маленькой девочкой гораздо все проще. Ее и кинь, и подверни, гораздо удобнее работать, она своим маленьким телом умело управляется", — сказал Миронов.

Отметим, что ранее Миронов выступал в паре с Дианой Мухаметзяновой, с февраля этого года он тренируется с Екатериной Гейниш.