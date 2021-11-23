Фигурист Миронов рассказал, по какой причине Мухаметзянова покинула команду Нины Мозер

Российский фигурист, серебряный призер юношеских Олимпийских игр и финала юниорской серии «Гран-при» Илья Миронов в интервью «СЭ» рассказал о причинах, по которым он прекратил совместные выступления с Дианой Мухаметзяновой, а фигуристка Мухаметзянова перешла в группу Валентины Тюковой в Перми.

«Перспективы у нас и правда были. Диана очень талантливая, спорить не буду. Мы честно прилагали все возможные усилия, чтобы сохранить пару. Но все равно не сложилось. Последнее решение в итоге было за тренерским штабом. Проблемы с весом? Что скрывать, определенные вопросы и правда возникали. Ее вес немного влиял на парные элементы и не давал нам нужной стабильности на прыжках. Все понимают, когда девушка взрослеет, становится более женственной, то меняется центр масс, и уже сложнее исполнять те элементы, которые раньше делал хоть с закрытыми глазами. Это сложный момент, который нужно пережить, пройти. Но у нас не получилось. Диана сейчас продолжает кататься. Недавно она перешла в Пермь. Так получилось, что она работала с новым партнером. Не знаю, по какой точно причине, но у них не срослось. Их расставили, и Диане пришлось искать новую команду», — сказал Миронов.

Отметим, что Мухаметзянова после разрыва пары с Ильей Мироновым выступила на нескольких стартах с Владиславом Антонышевым, однако и этот дуэт в итоге просуществовал недолго.